Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melek Hatun Sokak üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı aynı evde bulunan R.E., R.Ö., F.N.E., D.S.T., U.O.Ü., G.Ü. ve F.N.E. isimli şahıslar zehirlendi. Evde bulunan aile fertlerinden G.Ü.’nün diğer aile bireylerinden daha önce uyandığı, durumu fark ederek 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

Zehirlenen aile, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.