Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, bazı gençlerin duyarsızlığı ise “bu kadarı da olmaz” dedirtti. Kepez ilçesinde 10 genç, en fazla 5 kişi kapasiteli modifiye bir otomobilin içine bindi. Kucak kucağa güçlükle otomobile sığan gençlerden ikisi de motor kaputu üzerinde yolculuk yaptı. Ayaklarını da pencereden sarkıtan gençlerin bu yolculuğunu cep telefonu ile kaydeden vatandaş “Bunların koronavirüsten haberleri yok mu, 10 kişi bir arabanın içine binmişler” dedi. İnsanı dehşete sokan bir olay da İzmir’in Konak ilçesinde bir otelde yaşandı. 9 kişilik genç grup, Covid-19 tedbirleri kapsamında bütün eğlence mekânları ve kafeler kapatılmış olmasına rağmen Alsancak semtinde bulunan bir otelin restoran katında toplanıp müzik ve alkol eşliğinde parti verdi. Partiye katılan gençlerden birisi de sosyal medya hesabından o anları paylaştı. “Biz varsak eğlence bitmez” ve “Eğlence istenirse otel de kapatılır” yazan gençlerin paylaşımları birçok kişinin tepkisini çekti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhâl harekete geçti ve otele baskın düzenledi. Baskınla parti yarıda kesilirken, otel yetkilisi M.G’ye Türk Ceza Kanunu 195. maddesi gereğince ‘Bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık’ suçundan işlem yapıldı. Partiye katılan 9 gence de Kabahatler Kanunu’na aykırılık sebebiyle ceza kesildi. Olayın sosyal mesafe kuralları korunarak bir saatliğine küçük bir pastalı kutlama olduğunu iddia eden otel yönetimi “Restoranımız kapalı olup sadece oda servisi olarak hizmet veriyoruz” açıklamasını yaptı. ANTALYA/İZMİR İHA