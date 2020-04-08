Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlayan 79 yaşında Bakiye Yaylak, evine sağlık çalışanlarının alkışları ile gönderildi. Korona virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören Yaylak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bakiye Yaylak, “Evden çıkmayın” uyarısında bulundu.