Günyüzü ve Sivrihisarlı fırıncılar arasındaki rekabet her geçen gün alevleniyor. Sivrihisar'dan bakkallara ekmek getirmek üzere ilçeye gelen araç, Gümüşkonak mahallesine geldiğinde 2 araç tarafından önü kesildi. Araçlardan inen şahıslar ekmek arabasını taşlamaya başladılar. Şoför Şenol Sürel olaydan yara almadan kurtuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti
11.04.2020 - 14:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ekmek rekabeti yüzünden çıkan kavgada bir araç hasar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,fırıncılar,
695753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695753.aspx
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