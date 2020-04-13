Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arvas, gazetemizin yazı işlerinde de uzun yıllar sayfa sekreteri olarak vazife yapmıştı. Cenazesi bugün Beylikdüzü'nde İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde 14.00'te kılınacak namazın ardından Eyüpsultan'da defnedilecek. Türkiye gazetesi ailesi olarak biz de Fatih Arvas’a rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
Mekânın cennet olsun Fatih Arvas
13.04.2020 - 03:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merhum Seyyid Şemseddin Arvas'ın oğlu, Merhum Müftü Ali İhsan ve Merhum Müftü Kasım Arvas’ın yeğeni, Ahmed Arvas'ın abisi ve Yavuz - Mehmet Papila’nın eniştesi Fatih Arvas (56) vefat etti.
Etiketler : fatih arvas,
696122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696122.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER