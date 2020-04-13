Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arvas, gazetemizin yazı işlerinde de uzun yıllar sayfa sekreteri olarak vazife yapmıştı. Cenazesi bugün Beylikdüzü'nde İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde 14.00'te kılınacak namazın ardından Eyüpsultan'da defnedilecek. Türkiye gazetesi ailesi olarak biz de Fatih Arvas’a rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.