Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Şirket yetkisili Umutcan Duman “Sokakların, belediye otobüslerinin ve ortak alanların dezenfeksiyonu rastgele yapılmamalı. Dezenfekte işlemini yazılımla yönetmek mümkün. 10 ekibin 2 günde bitireceği işin, 12 saatte bitirilmesini sağlabiliriz. Yöneticiler ya da yetkili kişiler bu sistem üzerinden hangi sokakların dezenfekte edilip edilmediğini, bu sokakların en son ne zaman dezenfekte edildiğini kontrol edebiliyor. Bir sonraki dezenfeksiyon işleminin ne zaman yapılacağı, araç ve insan gücünün kontrolü, ekipleri arasındaki koordinasyonun kesintisiz sağlanabilmesi gibi süreçlerin hepsine, algoritma ile cevap veriyoruz. Sonuç olarak maliyet ve zamandan tasarruf ediliyor” dedi. Sistem, Şili ve Mali’de kullanılıyor.