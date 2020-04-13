Koranavirüsüyle mücadele kapsamında sosyal etkinlikler ve spor müsabakalarına getirilen yasağa aldırış etmeyen bir grup, halı saha bulamayınca eski sondaj sahasında maç yaptı. Karadağ’ın Türmüz bölgesinde daha önce sondaj yapılan beton zeminde futbol oynadılar. Araçları ile buraya gelen kişiler uzun bir süre maç yaptı.
Diğer taraftan aynı bölgede yasak olmasına rağmen piknik, ormanlık alandı toplu halde gezen kişiler görüldü.
Korona yasağına aldırış etmediler!
13.04.2020 - 11:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da yasak dinlemeyen bir grup, daha önce sondaj sahası olarak kullanılan yerde futbol maçı yaptı.
Koranavirüsüyle mücadele kapsamında sosyal etkinlikler ve spor müsabakalarına getirilen yasağa aldırış etmeyen bir grup, halı saha bulamayınca eski sondaj sahasında maç yaptı. Karadağ’ın Türmüz bölgesinde daha önce sondaj yapılan beton zeminde futbol oynadılar. Araçları ile buraya gelen kişiler uzun bir süre maç yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,karantina,yasak,story_,
696209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696209.aspx
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