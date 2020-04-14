Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Kağızman ilçesi Karabağ Köyü ile Susuz ilçesi Erdağı köyünde 14 Nisan 2020 Salı günü saat 00.01 itibariyle karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.
Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
14.04.2020 - 00:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta iki köyde uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Etiketler : Kars,
696367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696367.aspx
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