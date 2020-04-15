Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın tabanına özel olarak yapılmış damperli bir düzenekle zulalanmış toplam 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü İ.G., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.