Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İzmir’in de dahil olduğu 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edilmesi öncesi kentte yaşanan keşmekeş gün içerisinde yerini sessizliğe bıraktı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları olan yerleri boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmayışı göze çarparken, trafiğin en yoğun olduğu caddelerdeki boşluk da dikkat çekti.

İzmir’de yasağın ardından boş kalan cadde ve sokaklar da drone kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Kordon ve Gündoğdu Meydanı gibi alanlardaki boşluk göze çarptı.

Konak Meydanı güvercinlere kaldı

İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Konak Meydanı da yine boş kalan alanlardan oldu. Tek bir kişinin bile bulunmadığı meydan yalnızca güvercinlere kaldı. Meydanda vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler de bu sebeple aç kalınca ekipler imdada koştu. Görevliler, aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.