Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Küplüce kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre oyun oynayan 6 yaşındaki Hamet Güneş, evlerinin önünden geçen yüksek gerilim hattı tellerine dokundu. Akıma kapılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Ceset, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.