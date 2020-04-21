Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Küplüce kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre oyun oynayan 6 yaşındaki Hamet Güneş, evlerinin önünden geçen yüksek gerilim hattı tellerine dokundu. Akıma kapılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Ceset, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
21.04.2020 - 14:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde evlerinin önünden geçen elektrik akımının tellerine dokunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,
698311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698311.aspx
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