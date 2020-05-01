Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisi için Avrupa’ya gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki Kazak iş adamı Galimzhan Umarov, bu kararından vazgeçip ülkemizde tedavi olmak istedi. Önceki gün Kazakistan’ın Almatı şehrinden ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Umarov, Biruni Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Umarov “Tedavim için daha önce bir Avrupa ülkesine gittim. Ancak yaptığım araştırma sonucu Türkiye’deki sağlık sektörünün çok gelişmiş olduğunu öğrendim. Birçok yakınım burada iyileşti. Ben de bu sebeple burayı seçtim” şeklinde konuştu. Hasta yakını Mine Cabbaroğlu “Türkiye, koronavirüs tedavisindeki başarısıyla dünyaya örnek oldu ve insanların güvenini kazandı” dedi.