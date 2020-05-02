Olay, Esenyurt’ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293 Sokak'ta yol çöktü. Zabıta ekipleri göçük etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Çökme ile birlikte yolda derin çukur oluştu. Oluşan çukurda su birikintileri oluştuğu görüldü.