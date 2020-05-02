Olay, Esenyurt’ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293 Sokak'ta yol çöktü. Zabıta ekipleri göçük etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Çökme ile birlikte yolda derin çukur oluştu. Oluşan çukurda su birikintileri oluştuğu görüldü.
Esenyurt’ta yol çöktü
02.05.2020 - 16:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluşurken, içerisine su dolduğu görüldü. Zabıta ekipleri göçüğün etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,
701093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701093.aspx
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