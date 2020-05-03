Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi. Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Topkapı Kaleiçi'ndeki tarihi surlarda çökme meydana geldi
03.05.2020 - 12:59 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih ilçesi Topkapı Kaleiçi’nde bulunan tarihi surların bir kısmında aniden çökme meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih,Topkapı,
701289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701289.aspx
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