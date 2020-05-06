Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkileyen ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul’da vatandaşların yoğun olduğu noktalar boş kalmıştı. Koronavirüs öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı, bu günlerde tekrar yoğunlaşmaya başladı. Koronavirüs öncesi döneme adeta dönüş yapan cadde ve meydanda kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Uyarılara rağmen İstiklal Caddesinde oluşan yoğunluk ise akşam saatlerinde de devam etti.