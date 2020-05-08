Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine 26 km uzaklıktaki 1350 rakımlı Bozçalı kasabasında Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Tokat-Ordu sınırında bulunan kasabanın Düzkonuş mevkiinde etkili olan yağışı Duran Yaman isimli kasaba sakini tarafından görüntülendi.