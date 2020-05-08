Tokat’ın Reşadiye ilçesine 26 km uzaklıktaki 1350 rakımlı Bozçalı kasabasında Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Tokat-Ordu sınırında bulunan kasabanın Düzkonuş mevkiinde etkili olan yağışı Duran Yaman isimli kasaba sakini tarafından görüntülendi.
Tokat’ta mayıs ayında kar yağdı
08.05.2020 - 23:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler : Tokat,
702724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702724.aspx
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