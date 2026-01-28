Hatay’da bir pastanede çekilen görüntüler, mide bulandırdı. Pastanede yerlerin silindiği paspasın mutfakta yıkandığı, çöp kutusunun ağzının açık bırakıldığı, yerlere de izmarit atıldığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, hijyen kurallarını hiçe sayan işletme hakkında tutanak tuttu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı gıda denetimleri hız kesmeden sürerken, Hatay’da ortaya çıkan görüntüler mide bulandırdı. Tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde, zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Pastanede mide bulandıran görüntü! Mutfak tezgahında paspas yıkamışlar

PASPASI MUTFAKTA YIKAMIŞLAR

Pastanede yerlerin silindiği paspasın mutfak tezgahında yıkandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda görüntülerde, yerlerde sigara izmaritleri olduğu, çöp kutusunun kapağının açık bırakıldığı da belirlendi.

MİDE BULANDIRDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaydedilen görüntüler, mide bulandırırken yerine getirilmeyen hijyen şartları da dikkat çekti.

Zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine tutanak tuttu, işletmeler aynı zamanda sağlıklı gıda üretimi konusunda bilgilendirildi.

KÜFLENMİŞ ŞALGAMLAR ‘PES’ DEDİRTMİŞTİ

Öte yandan daha önce de Mersin'in Toroslar ilçesinde şalgam üretimi yapan bir imalathane çekilen görüntüler gündem olmuştu.

Küflenen ürünler imha edilirken bir zabıta işletme sahibine "Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?" diyerek tepki göstermişti. İşletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenirken, şalgamların yerle temas ettiği ve ürünlerin küflenerek bozulduğunu tespit edilmişti.

