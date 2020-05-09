Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahalesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.A.K. (51) budamak için ağaca çıktı. Ağacı budarken dengesini kaybeden H.A.K., yaklaşık 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Yaralanan H.A.K., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.