Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir maden ocağında dinamit patlaması sonucu Eray Minik yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan ve gözünde yırtılma meydana gelen Minik hava ambulansıyla Yahyalı'dan Kayseri'ye getirildi. Hava Ambulansı İniş Pisti'nden ambulansla alınan Minik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.