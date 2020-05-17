Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ulus Meydanı’nda tanıtım filmi çekildi. Çekimlerde geleneksel kıyafetler giyen atlı oyuncular yer aldı.
Başkentte nal sesleri
17.05.2020 - 07:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Etiketler : ankara,
704657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704657.aspx
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