Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ulus Meydanı’nda tanıtım filmi çekildi. Çekimlerde geleneksel kıyafetler giyen atlı oyuncular yer aldı.