Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman yanyolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.