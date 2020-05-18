Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman yanyolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman yanyolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyon,kaza,trafik,haramidere,