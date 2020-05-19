Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otomobilin altına 1 metre uzunluğunda yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin sahibine ulaşıp aracın kapısını açtırdılar. Bütün aramalara ve müdahalelere karşı görülmeyen yılan, kendiliğinden aracın altından çıkıp, hemen yan tarafta bulunan itfaiye aracının tamponuna girdi. Hem olay yerinde, hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Amirliğinde yapılan tüm aramalara karşı aracın altına giren yılan bulunamadı.