Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Mayıs 07.00-22.00 saatleri arasında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir” denildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.