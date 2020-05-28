Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Mayıs 07.00-22.00 saatleri arasında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir” denildi.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
4 il için fırtına uyarısı
28.05.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve yakınındaki iller için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “29 Mayıs 07.00-22.00 saatleri arasında Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fırtına,yağmur,
707279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707279.aspx
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