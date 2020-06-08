Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşların işten çıkışıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu’nda yüzde 50’lere kadar ulaştı.