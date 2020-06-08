Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın ilk iş gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle vatandaşların işten çıkışıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu’nda yüzde 50’lere kadar ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu arttı
08.06.2020 - 20:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Normalleşme süreci ile birlikte haftanın ilk iş gününde akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğu yaşandı.
Etiketler : trafik,
709763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709763.aspx
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