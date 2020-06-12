Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaydan üç gün sonra Adana’da polise giden ortaokul resim öğretmeni Cem Y. (43) “Gülsüm T. ile iki buçuk yıldır sevgiliyiz. Olay günü evindeydim. Sabah kalktığımda ölüsünü buldum. Korkudan kimseye söyleyemedim, Adana’ya döndüm” dedi. Hakkında işlem yapılıp serbest bırakılan şahıs, bir gün sonra polisi arayıp “Gülsüm’ü ben öldürdüm. Vicdan azabı çekiyorum. Kendi canıma da kıyacağım” dedikten sonra çok sayıda hap içip intihara kalkıştı. Polisler tarafından hastaneye kaldırılan Cem Y. “Gülsüm evime dönmeme izin vermedi. Bornoz kuşağıyla boğdum. Boynundaki morlukları fondöten ile kapattım. Kahvaltı yaparken ölmüş süsü vermek için ağzına bir parça ekmek ile peynir sıkıştırdım. Ocağa da süt koyup yanık hâlde bıraktım” sözleriyle suçunu itiraf etti. Zanlı tutuklanırken cinayet sonrası Antalya’dan Adana’ya döndüğü sırada sevgilisinin resmini çizdiği öğrenildi. Ayrıca intihara kalkışmadan önce resmin yanına çiçek ve “Gülsüm'üm benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Yanına geliyorum, seni seviyorum” yazılı not bıraktığı görüldü.