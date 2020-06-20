Kaza, Elazığ Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 506 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ters döndü. Ters dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi.
Otomobil ters döndü, 1 yaralı
20.06.2020 - 15:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da meydana gelen kazada otomobil ters döndü, sürücü yaralandı.
Kaza, Elazığ Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 506 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ters döndü. Ters dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Etiketler : Elazığ,
712365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712365.aspx
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