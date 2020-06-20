Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin şehir merkezinden aldığı yolcuları Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne taşıyan C. B.’nin sevk ve idaresindeki 22 M 0068 plakalı minibüse maskesiz binmek isteyen yolcuyu korona virüs tedbirleri kapsamında minibüse almayan şoför darp edildi. Olayın ardından şikayetçi olan şoför C.B. sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilirken olayın şüphelisi Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.