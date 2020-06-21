Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pintol'un kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski bir fotoğrafta yaralı babasını taşıyan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlayınca kısa bir süre sonra İsmet Mrsevic'e ulaşmayı başardı. Eski bir fotoğraf sayesinde 25 yıl sonra ilk kez tanışan Mrsevic ile Pintol'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Pintol, hayatını kurtaran Mrsevic'e yıllar sonra sarılarak teşekkür etti.