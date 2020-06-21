Pintol'un kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski bir fotoğrafta yaralı babasını taşıyan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlayınca kısa bir süre sonra İsmet Mrsevic'e ulaşmayı başardı. Eski bir fotoğraf sayesinde 25 yıl sonra ilk kez tanışan Mrsevic ile Pintol'un buluşması duygusal anlara sahne oldu. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Pintol, hayatını kurtaran Mrsevic'e yıllar sonra sarılarak teşekkür etti.
Savaşta hayatını kurtaran adamla 25 yıl sonra buluştu
21.06.2020 - 08:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp keskin nişancı tarafından vurulan Dzevad Pintol ile yaralı hâldeyken onu hastaneye taşıyan ve hayatını kurtaran İsmet Mrsevic 25 yıl sonra ilk defa kucaklaştı.
Etiketler : savaş,kahraman,
712494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712494.aspx
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