Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Karkamış ilçesi istikametine seyir halinde bulunan askeri araç, tekerinin yerinden fırlaması nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 4 askerin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.