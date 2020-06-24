Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran sonu yaklaşırken yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan ani ve şiddetli yağışlar, 'süper hücre' yağışını akıllara getirdi. Süper hücre yağışlarını uzmanlar değerlendirdi. Bu tip yağışlarının oluşması için sıcak ve nemli havanın gerektiğini belirten uzmanlar ''Bunun karşısında soğuk esen rüzgârlar gerekiyor. Bu sıcak ve soğuk esen rüzgar, nemli havayla karşılaştığı zaman öncelikle yatay olarak dönmeye başlıyor. Ve iki havanın karşılaşmasıyla süper hücre yağışları oluşuyor'' dedi. Bulutların içerisinde çarpışma ve karışımın çok fazla olduğunu ifade eden uzmanlar ''Bu yüzden bu bulutlar, dolu, fırtına ve aşırı yağışları beraber yaşatıyor. Bundan dolayı bu tür havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın'' uyarısında bulundu. Türkiye'de bu tip hava hareketleri, yaklaşık 10 kilometrelik alanı etkiliyor. 2017'de İstanbul'da etkili olmuş; birçok otomobil, ev ve işyerinde hasara yol açmıştı. Yağışların perşembeden itibaren kesilmeye başlayacağı tahmininde bulunan uzmanlar "Basra Körfezi'nden sıcak hava gelmesi bekleniyor. Kuru bir havayı beraberinde getirecek" dedi.

KUZEY KUTBU'NDA 38 DERECE TARİHE GEÇTİ

Bu arada ilginç bir hava olayı geçen gün Kuzey Kutbu'nda yaşandı. Sibirya’nın Verkhoyansk kasabasında ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti. Bu rakam, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık oldu. Kışın eksi 50'li derecelere ulaşan bölgenin, yazın bu sıcaklığa 2100 yılında ulaşması bekleniyordu. Aşırı sıcaklıklara, geçen sene yaşanan anormal tabiat olayları ve insan kaynaklı iklim değişikliklerinin sebep olduğu; Sibirya’nın doğusunda gelecek hafta da sıcaklıkların 32 derece civarında seyredeceği belirtildi.

ESENYURT ÂDETA KÂBUSU YAŞADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda uyardığı İstanbul’da dün fırtına, hortum, dolu ve yağmur âdeta hayatı felç etti. Birçok ilçede ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü, su baskınları yaşandı. Bazı alt geçitler su ile dolarken, trafik yoğunluğu ve maddi hasarlı kazalar yaşandı. Yoğun yağış sebebiyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı. Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısından kopan parçalar, 6 aracın üzerine devrildi. Yoldan geçen iki kişi olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yine Esenyurt'ta şiddetli yağış sele sebep oldu. Sel sularına kapılanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Esenyurt'ta su basan bir bodrum katta mahsur kalan 50 yaşındaki Murat Coşkun, elini pencereden uzatarak yardım istedi (Resim 1 ve 2). Vatandaşlar, boğulmak üzere olan Coşkun’un ağzına dışarıdan hortum uzatarak hava almasını sağladı. Daha sonra dışarı çekilen Coşkun, ölümden döndüğünü belirterek kendisini kurtaranlara teşekkür etti. Su basan başka bir evde mahsur kalan bir anne ile 3 çocuğu ise, yüzerek suya dalan bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Kahraman vatandaş, “Sular çok yükselmişti, bir karış hava boşluğu vardı” dedi.

BİR SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la Esenyurt’ta incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sel felâketinde 30-32 yaşlarında Suriyeli bir mültecinin hayatını kaybettiğini; 2, 3 ve 5 yaşlarında 3 çocuğun da kurtarıldığını söyledi. Yerlikaya, Çatalca, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde su baskınları yaşandığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek" dedi.

ŞİMDİ DE GEMLİK VE İNEGÖL’Ü VURDU

Bursa'nın Kestel ilçesinde beş kişinin ölümü, bir kişinin de kaybolmasına sebep olan aşırı yağışların getirdiği sel suları, dün de Gemlik ve İnegöl’de etkili oldu. Gemlik’te bir anda bastıran sağanak yağmur, önüne kattığı her şeyi götürdü, kısa sürede cadde ve sokaklar çamur altında kalırken, bazı evleri ve depoları su bastı. İnegöl'de de sel suları özellikle yüksek kesimlerde hayatı felç etti. Kurşunlu Mahallesi’nde seralar yıkıldı, binlerce dönümlük çilek tarlaları yerle bir oldu.