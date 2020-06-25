Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilen, yengesi ve iki kızını güvenli bir yere çıkardıktan sonra diğer aile fertlerini kurtarmak için geri döndüğü sırada annesi, eşi, kızı ve yeğeni ile sel sularına kapıldı. Bilen ailesinin yakını Mehmet Can Üzer “Yengesi bize Ahmet’in öncelikle onu ve iki çocuğunu kurtardıktan sonra annesi, eşi ve diğer çocuklarını kurtarmaya çalıştığı sırada suyun daha da yükseldiğini ve bir anda suya kapılıp kaybolduklarını anlattı. Ahmet’in cenazesi annesine, eşinin de çocuğuna sarılı olarak bulundu. Demek ki, son nefesine kadar annesini ve çocuğunu kurtarmaya çalışmış” dedi.



Ahmet Bilen ve ailesinin cenazesi, Bingöl'de defnedildi. Kayıp Derya Bilen aranıyor.



