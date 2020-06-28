Valilikten yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması, Covid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla 28/06/2020 tarihi saat 08.00'den itibaren ilçemiz Mollaşakir köyü Tarlacık mezrasının tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı
28.06.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesine bağlı Mollaşakir köyü Tarlacık mezrasının, korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındığını bildirdi.
Etiketler : Bingöl,
714204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714204.aspx
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