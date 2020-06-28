Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması, Covid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla 28/06/2020 tarihi saat 08.00'den itibaren ilçemiz Mollaşakir köyü Tarlacık mezrasının tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.