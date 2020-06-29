Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyada daha önce de pek çok salgın oldu ama, bütün dünyanın aynı anda aynı dertle savaştığı ilk pandemi koronavirüs... Bütün dünyayı aynı anda evlere kapattı, aynı anda hastanelere koşturdu. Aşısı bulununcaya kadar da yeni normalimiz bu olacak: Maskeli, sosyal mesafeli ve yüksek hijyenli... Hâl böyle olup, maske en önemli parçalarımızdan biri olunca, modası da büyük bir hızla gelişti. Önce kıyafete göre renklenen maskelere ardından çiçekler yapılmaya, sloganlar yazılmaya başladı. Antibakteriyel kumaşlardan üretilen ve yaklaşık 50 yıkamaya kadar dayanan yeni tip maskelerde şimdi her kıyafet türüne göre binbir renkte üretim gerçekleştiriliyor. Fiyatlar ise deyim yerindeyse 'tutturabildiğine' artıyor... Standart maskenin dışına çıkıldığında fiyat 5 liradan başlıyor. Renk, desen ve hatta üretip satışa çıkaran markaya göre de değişiklik gösteriyor. 5 liraya satılan maske de var, 'tasarım' adı altında 70 liraya satılan da... Üzerinde bıyık çizilmiş olan maskelerin yanı sıra komik karakterler, pullar, danteller de çok revaçta. Gelinlik ya da abiye kıyafet için yapılan maskelerde ise fiyatlar kullanılan malzeme, pul, boncuk ya da dantelin çeşidine göre farklılık gösterebiliyor. Gelinler tasarım maske ister de, damatlar istemez mi? Şimdi onlar da damatlık alırken kombin maske talep etmeye başladı.

Virüs, gelinliği bile dönüştürdü

Modacı Ahmet Özceyhan'a göre, yeni dönemde evlenecekler, abartılı, 5-6 metre kuyruklu gelinlikler değil, bulaşma riskini en aza indiren, kullanımı kolay gelinlikler tercih ediyor. Düğünler iptal edilip nikâhla yetinildiği için nikâha uygun gelinlikler daha fazla talep görmeye başladı. Provalarda da gelinin en yakınındaki 2 kişi kendisine eşlik ederek riski en aza indiriyor.

Döpiyes üzeri cerrahi maske istenmiyor

Modacılar da yeni döneme uyum sağlıyor. Ülkemizin önemli modacılarından Ahmet Özceyhan, virüs sebebiyle tasarımlarda köklü değişikliklere gittiklerini söylüyor ve ekliyor: Maske, vazgeçilmezimiz oldu. Bir kadın toplantıya katılırken cerrahi maske takmaktansa, ceket kumaşıyla uygun maske talep ediyor. Kadın-erkek herkes artık kıyafetle birlikte maskesini de alacak.