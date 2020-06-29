İznik’e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.
Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı.
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İznik’e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.
Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,yılan,