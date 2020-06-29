Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Can Ş. idaresindeki 01 L 8186 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Hasan A. yönetimindeki 01 M 0206 yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali Can Ş. 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 adet boş kovan bulması üzerine, Ali Can Ş'nin boşanma aşamasında olduğu eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıdan kaçarken minibüse çarptığı iddia edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.