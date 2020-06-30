Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otopark içinde lüks limuzinlerden, son model spor arabalara kadar servet değerinde birçok araç var. Toplamda bin 500 araç ve bin 400 motosikletin bulunduğu otoparkta her aracın borcu, gün geçtikçe büyüyor. Otoparktaki yetkililer araç sahiplerini bir an önce gerekli işlemleri yapıp borçlarını ödeyaip taşıtlarını almaları konusunda uyardı. Hurda araçların şehir içinde çok kötü görüntü oluşturduğunu belirten otopark yetkilisi Sezai Çatalbaş, “Yediemin otoparkındaki araçlar değerlendirilebilir. Orada kalıp çürümeleri millî servete zarar. Ayrıca çürüyen araçlar doğaya da zarar veriyor. Burası, film ve dizi platosu olarak da değerlendirilebilir” şeklinde konuştu. Yüksel Öntürk de hurdalık araç otoparkının ekstrem sporlarda kullanılıp gelir elde edilebileceğini aktardı.