Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 vakasının olması nedeniyle 14 gün karantina uygulaması kararı alındığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalılığı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi'nin 05.07.2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren 19.07.2020 tarihi saat 00.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

