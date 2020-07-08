Hamidiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Irmak Sokak üzerinde bulunan ve bölgenin en eski çınar ağaçları arasında yer alan ağaç, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla büyük bir gürültü ile devrildi. Yola devrilen çınar ağacı çevreye zarar vermezken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Bursa'da tarihi çınar devrildi
08.07.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemli ilçesinde tarihi bir çınar sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına dolayısıyla devrildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
716493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716493.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER