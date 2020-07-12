Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartepe Uzuntarla mevkiinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi’ndeki kuş yuvaları, doğada ayakta kalma mücadelesine sahne oldu. Doğal Yaşam Merkezi görevlilerince yapılan ve yavruları ile içeride bul sığırcık kuşu yuvasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda damlalı su yılanı girdi. Yılanı fark eden sığırcık kuşu, yavrularını ve yumurtalarını korumak için yılanla mücadele etmeye başladı. Sığırcık kuşunun altında bulunan yumurta ve yavrulara saldıran yılan ise önce bir yavruyu ağzına aldı.

YILANLA ANNE SIĞIRCIK KUŞUNUN MÜCADELESİ KAMERAYA YANSIDI

Yavrusunu yılanın ağzında gören sığırcık kuşu, dakikalarca yılanı gagalayarak yavrusunu kurtarmaya çalıştı. Yuvayı gözlemlemek için yerleştirilen kameraya yansıyan anne yavru ile yılanın mücadelesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüntülerde, yavruları için hayatını tehlikeye atan anne sığırcık kuşu, yuvaya giren yılan ile dakikalarca çırpınarak mücadele ediyor. Sığırcık kuşunun saldırılarına rağmen, yılan ise ağzına aldığı yavruyu yutmaya çalışıyor.

YILAN GİRDİĞİ YUVADAN 2 YUMURTA VE BİR YAVRU İLE AYRILDI

Sığırcık kuşunun saldırılarına aldırış etmeyen damlalı su yılanı ise ağzına aldığı 2 yumurta ve bir yavru kuş ile 45 dakikanın sonunda yuvadan hızla ayrılıyor. Anne sığırcık kuşu ise kalan yumurtalar ve yavruları ile yuvada kalmaya devam ediyor.

53 FARKLI TÜRDEN 467 HAYVANI İÇİNDE BARINDIRIYOR

Öte yandan, 4 bin dönüm alandan oluşa Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor. Ala geyikler, ceylanlar, karacalar gibi birçok tür park içerisindeki doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Vatandaşlar, 53 farklı türden hayvanı doğal yaşamlarında ziyaret edebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede ayrıca 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otopark, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor.