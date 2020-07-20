24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gören merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fatih Mehmet Bakar Sokak’taki 9 katlı Nur Sitesi'nin kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı. Bir kısmı yıkılan binanın kalan kısmı yıkım makasının müdahalesi ile biranda çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ’da hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
20.07.2020 - 23:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da 6.8'lik depremde hasar gören 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,
719499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719499.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER