Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerimizi yıkamanın, virüsle savaşmanın ilk adımı olduğunu, iletişim yöntemlerimizde temastan uzak sosyal mesafe kuralının hayati önem taşıdığını idrak ettik. Öyle ki bu süreçte, dijital yaşama hızlıca entegre olduk.



Yaşam alanlarımızda kullandığımız tüm materyallerin seçiminde ise artık çok daha titiz davranıyoruz. Daha hijyenik bir ortam sağlayabilmenin ve sağlıklı kalmanın önemini bir kez daha kavramanın bizleri her anlamda daha seçici hale getirdiğini söyleyebiliriz. Oturduğumuz oda, yemek yaptığımız mutfak ve uyuduğumuz yatak…



Mutfakta geçirdiğimiz süre arttı, odalarımızda daha fazla yaşar olduk, peki yataklarımızda?



Aslında, evde geçirdiğimiz vakitlerde, oda, mutfak ve film alanı olarak yataklarımızı ilan ettik. Daha çok uyumaya, iyi bir uykunun bağışıklık sistemine olan etkisinden dolayı uykuya daha fazla önem vermeye başladık. Günün en az 3/1’ini yatağımızda geçirdik, bu durumda yataklarımızın hijyenine de dikkat etmeye özen gösterdik…



Hijyene gösterilen önem, yatakta geçirilen sürenin artması, yatağın uyku alanlarından yaşam alanlarına evrilmesiyle beraber, uykuya dair bilinç her geçen gün artmaktadır. Bu bilincin artmasıyla beraber, Lova Yatak, yatak kumaşında %100 doğal bir ürün olarak Algua Spirulina’yı geliştirdi. Algua Wellness olarak üretilen yatağın, tüm ölçüleri var. Bu teknolojide kumaş içerisine mikrokapsüllerle doğal alg özü yerleştirildi. Uyku sırasında sürtünme ile bu kapsüller açılarak, doğal sağlık tedavisi işlemi görmektedir. Spirulina içerisinde 11 çeşit doğal vitamin, 10 çeşit mineral, 18 çeşit amino asit ve çeşitli koruyucu antioksidanlar bulunur.

Artan hijyenik koşullar, bağlılık getiren bazı yeni alışkanları da duyurdu. Daha fazla yastık, daha fazla nevresim takımı ya da daha fazla yatak alezi gibi…

Yapılan bir araştırmada insanların, stres seviyelerinde artış olduğunu ve bu stresin bazı olumsuzlukları doğurduğunu kanıtlamıştır. Yoğun stres, uykusuzluğa ve yorgunluğuna neden olmaktadır. Bu manada, Restfull Alez, Yastık ve Yorgan Lova tarafından özel olarak üretilmiştir. Karbon ipliklerle, daha az fabrikasyon işlemi yapılarak üretilen bu alez biriken statik elektriği emer ve vücutta biriken stresin azalmasına yardımcı olur.

Bu durumda, hijyenik bir yaşam alanı, sağlıklı bir uyku deneyimi için size en yakın Lova Yatak, Doğtaş ve Kelebek mağazalarına gidebilirsiniz.