Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk N. (23) ile ağabeyi Fatih N. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İki kardeş arasındaki münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Fatih N, kardeşine silah çekti. Kavga sırasında silah ateş alırken, Ömer Faruk N. yaralandı. Yaralı genç, özel bir araçla hastaneye götürüldüğü sırada, yolda ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan babası ve yakınları göz yaşlarına boğuldu. Jandarma, firar eden kardeş katili Fatih N'yi arıyor.