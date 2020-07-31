Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - İslamın beş şartından biri olan hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke’de bulunan hacı adaylarının heyecanı sürüyor. Pandemi sebebiyle sadece Suudi Arabistan’da ikamet eden sınırlı sayıda yerli ve yabancı uyruklu Müslüman’ın hac farizasını yerine getirmesine izin veriliyor. Yoğun sağlık tedbirleri altında geceyi Mina’da ibadet ederek geçiren hacı adayları, haccın üç farzından biri olan Arafat vakfesi için sabah saatlerinde Arafat Ovası’nda toplandı. Peygamber Efendimizin ilk ve tek haccı sırasında sahabe ile birlikte vakfe yaptığı, Veda Hutbesi’ni irat ettiği Nemira Mescidi’nde toplanan yüzlerce hacı adayı, öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ederek kıldı. Ardından vakfeye duran hacı adayları dualar ve gözyaşları eşliğinde af diledi. Gün batımına kadar Arafat’ta vakitlerini ibadetle geçirdikten sonra da akşam namazı vaktinde Müzdelife’ye hareket ettiler. Müzdelife vakfesini yapıp burada da akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ederek kılan hacı adayları, gece yarısından itibaren akabe cemresi yapmak üzere camarat bölgesine geçti.

İlk gün sadece büyük şeytana yedi taş atan hacı adayları bugün kurban kesip tıraş olacak, ziyaret tavafı ve say yaptıktan sonra hacı olma şerefine kavuşacaklar. Hacılar, bayramın iki ve üçüncü günleri ise büyük, orta ve küçük şeytana yedişer taş atarak haccın rükünlerini tamamlamış olacak.



