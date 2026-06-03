Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri öncesindeki hazırlık maçına çıkıyor. Türkiye-Kosova maçı yayın bilgileri, maç saati ve karşılaşmanın hangi platformlardan takip edilebileceğine ilişkin detayları araştırıyor.

Ümit Milli Futbol Takımı (U21) İstanbul'da oynanacak özel karşılaşmada Kosova'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, eylül ve ekim aylarında başlayacak 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçları öncesinde son durumunu görme fırsatı bulacak. Peki, Türkiye-Kosova maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak U21 hazırlık maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Tivibu Spor aracılığıyla izleyebilecek.

Mücadele aynı zamanda Tivibu Spor'un resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak. Böylece futbolseverler bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyon gibi farklı cihazlardan karşılaşmayı takip etme imkanı bulacak.

Türkiye-Kosova maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (U21 hazırlık maçı yayın bilgileri)

TÜRKİYE-KOSOVA U21 MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

Ümit Milli Takım ile Kosova arasındaki hazırlık karşılaşması 3 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'un resmi YouTube kanalı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynayacağı Ukrayna ve Macaristan maçları öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik heyet, bu mücadelede hem oyuncuların son durumunu değerlendirecek hem de takımın oyun planı üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye-Kosova maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (U21 hazırlık maçı yayın bilgileri)

ÜMİT MİLLİ TAKIM KOSOVA MAÇI ADAY KADROSU

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor A.Ş.), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Özcan (Beşiktaş A.Ş.), Deniz Ofli (FC Bayern Minchen)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford FC), Eyüp Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor A.Ş.), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor A.Ş.), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

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