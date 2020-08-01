İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.
İzmir'de korkutan yangın!
01.08.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,yangın,
722061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722061.aspx
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