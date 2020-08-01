Zonguldak Terakki Mahallesi Vatan Caddesinde öğle saatlerinde patlayan su borusu trafiği kısa süreli kilitledi. Kısa sürede müdahale eden Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri patlayan su borusunu onarırken trafik yeniden açıldı.