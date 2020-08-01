Zonguldak Terakki Mahallesi Vatan Caddesinde öğle saatlerinde patlayan su borusu trafiği kısa süreli kilitledi. Kısa sürede müdahale eden Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri patlayan su borusunu onarırken trafik yeniden açıldı.
Su borusu patladı, trafik kitlendi
01.08.2020 - 17:08 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Terakki Mahallesinde patlayan su borusu nedeniyle trafik kitlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : zonguldak,
722076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722076.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER