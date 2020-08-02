Değirmenyanı köyünde 8 kişi de koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de korona virüs tespit edildiği öğrenildi.
Pozitif vakaların görüldü, köy karantinaya alındı
02.08.2020 - 18:46 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla koronavirüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
Değirmenyanı köyünde 8 kişi de koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Etiketler : koronavirüs,köy,karantina,
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