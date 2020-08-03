Kaza, gece yarsı Bolvadin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Durmuşer (27) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, Emirdağ-Çay kara yolu harlak mevkiinde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Durmuşer olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammed Türkaslan (27) Muhammed T. (27), Mehmet Said E.(26), Berke V. (22) ve Mahmut V. (21) yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Türkaslan’da sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hurdaya dönen otomobil 27 yaşındaki iki gence mezar oldu
03.08.2020 - 15:02 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyonkarahisar,
722459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722459.aspx
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