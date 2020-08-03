Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.