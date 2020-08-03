Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.
Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını
03.08.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,
722461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722461.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER