Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.