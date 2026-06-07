Şanlıurfa’da hasat sonrası toprağın altındaki tehlike alarm verdi. Hasat sonrası zararlı böceklerin yeşil alanlara akın etmeye başlayacağı öngörülürken, pamukta kök çürümesinin başladığı belirtildi. Çiftçilere hasatlarının ziyan olmaması için ilaç ve çapa uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa’da buğday, arpa ve mercimek gibi hububatların hasadı başladı. Hasat sonrasında zararlı böcekler, kendilerine yeni alanlar aramaya başladı. Hububatlarda hasat döneminin 2 hafta geciktiği ifade edilirken, pamukta yer yer kök çürümesi vakalarına rastlandığı söylendi.

Toprağın altındaki tehlike! Hasat sonrası çiftçilere peş peşe uyarı: Yeşil alanlara akın edecek

KÖK KARARMASI YAŞANABİLİR

Uzmanlar, yağışların yoğun olması nedeniyle toprağa serpilen tohumlarda çürüme ve yeşermeye başlayan ürünlerde ise kök kararması yaşanabileceğini ifade etti. Bunun da ürünlerde büyük zararlara neden olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, doğru ilaçlama yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Toprağın altındaki tehlike! Hasat sonrası çiftçilere peş peşe uyarı: Yeşil alanlara akın edecek

“ÇAPA YAPILMASI GEREK”

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, şunları söyledi:

Pamukta kararma ve kök çürüklüğü meydana geliyor. Bunların mücadelesinde özellikle sertifikalı tohum kullanılması, toprağın güzel bir şekilde tava hazırlanması ve çapa yapılması gerekmektedir.

“YEŞİL ALANLARA AKIN EDECEK”

Bilgin, hububat hasadı dönemde zararlı böceklerin sığınacak yeni yeşil alanlara akın edeceğini söyleyerek şöyle uyardı:

Tabi ilerleyen süreçte zararlılarla karşılaşılacak. Buğday hasadının gerçekleştiği dönemde buğdayın üzerindeki haşereler yeşil bulduğu hemen yanındaki ürünlere gidecektir. Bu dönemde thrips uygulamalarını aksatmamalarını tavsiye ediyoruz.

Toprağın altındaki tehlike! Hasat sonrası çiftçilere peş peşe uyarı: Yeşil alanlara akın edecek

“KURUMASINA NEDEN OLUYOR"

Bilgin, "Geçen sene mısır ekilmiş olan arazilerde eğer mısır kökleri ve sapları toprakla iyi karıştırılmamışsa sağlam, diskaro gibi yöntemlerle karıştırılmamışsa toprağın içerisindeki mısır saplarının içerisine kurt larvaları yerleşiyor ve pamuk çıkışlarında hemen kök, gövde yapısını zedeleyerek, parçalayarak pamuğun kurumasına neden oluyor" dedi.

Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Akkuş ise, çapa yapılması gerektiğini vurguladı. Akkuş "Şu anda pamukta gördüğümüz kök çürüklüğü fazla yağışlardan dolayı köklerin nefes alamamasından kaynaklanan bir hastalık. Arazinin acilen çapa yapılması lazım” diye konuştu.

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